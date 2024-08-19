Республиканцы захотели объявить Байдену импичмент AlexCoderРеспубликанцы захотели объявить Байдену импичмент AlexCoder Лидера США хотят заставить уйти с поста раньше срока Члены республиканской партии в Палате представителей США опубликовали доклад, в котором утверждают, что президент Джо Байден совершил преступления, заслуживающие импичмента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии