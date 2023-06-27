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Фронтовая сводка от телеграм-каналов сообщает о некоторых изменениях на передовой

Фронтовая сводка от телеграм-каналов сообщает о некоторых изменениях на передовой

С места событий сообщают о подготовке сторон к новым активным боевым действиям. Отмечается, что на участке фронта от Каменского до Гуляйполя наблюдаются перемещения по рокадам и операционным линиям как с российской, так и с украинской стороны.

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