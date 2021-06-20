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Лихач из Волжского сбил пешехода и пустился в бега

Лихач из Волжского сбил пешехода и пустился в бега

Как сообщает «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону, около 0:20 неустановленный автомобиль сбил 46-летнего волжанина, который переходил проезжую часть возле дома №37 по улице Карбышева по нерегулируемому переходу.

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