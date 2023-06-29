Житель Новосибирской области убил двух своих знакомых с особой жестокостью

В качестве орудий убийства девушки и мужчины он использовал нож, утюг и даже дверь.В Новосибирской области в колонию строгого режима на 19 лет отправили мужчину, который с особой жестокостью убил своего 52-летнего знакомого и 27-летнюю девушку.