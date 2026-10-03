Аэропорт Волгограда ввел ограничения на прием и отправку самолетов

В волгоградском аэропорту ввели ограничения на движение самолетов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Тарас Фомченков.
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