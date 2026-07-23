РТУ МИРЭА: при подозрении на хакерскую атаку нужно сразу отключить интернет

Россиянам, перешедшим по фишинговой ссылке, следует в первые минуты после инцидента немедленно отключить устройство от интернета, а затем как можно быстрее заблокировать банковские карты и сменить пароли от ключевых сервисов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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