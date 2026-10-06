Захарова осудила применение французской полицией силы против молодёжи

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила применение силы со стороны французской полиции против молодых людей, вышедших на протесты.
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