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Захарова осудила применение французской полицией силы против молодёжи

Захарова осудила применение французской полицией силы против молодёжи

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила применение силы со стороны французской полиции против молодых людей, вышедших на протесты.

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