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Царьград

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Зеленский объявил о переменах в руководстве СНБО Украины

Зеленский объявил о переменах в руководстве СНБО Украины

Владимир Зеленский сообщил об изменениях в работе Совета национальной безопасности Украины. Рустем Умеров продолжит работу, сосредоточившись на международных партнёрствах, тогда как Игорь Клименко усилит внутренние защиты страны от киберугроз.

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