Сотрудниками полиции в Калужской области задержан подозреваемый в покушении на сбыт синтетических наркотиков в крупном размере

Сотрудниками Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Калужской области в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан местный житель 1984 года рождения, подозреваемый в противоправной деятельности.
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