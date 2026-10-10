Нефть вместо напряженности: эксперт рассказал, что означает дизельная сделка Путина и Трампа

МОСКВА, 10 октября, ФедералПресс. На фоне очередного решения президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа о поставках российского дизтоплива мировым потребителям рынка снова заговорили о масштабной повестке между Москвой и Вашингтоном.