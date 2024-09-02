Выскочившего на КАД лося растерзали машины, один пассажир и животное погибли

Смертельная авария с участием дикого животного произошла на КАД. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Лось выскочил на дорогу, животное сбил «Фольксваген» под управлением 49-летнего водителя.
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