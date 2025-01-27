Пенсионер погиб на пожаре в Алтайском крае

Причиной трагедии стал включенный электрообогреватель, который стоял близко к кровати Фото: МЧС Алтайского края В одном из частных домов Зонального района произошел пожар, в результате которого погиб пенсионер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии