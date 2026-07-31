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Порядок, государство

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В Кировской области полицейские пресекли реализацию немаркированных вейпов и никотиносодержащей продукции в крупном размере

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Кировской области при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали двоих жителей региона, 2002 и 2003 годов рождения, причастных к приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже никотиносодержащей продукции без маркировки, совершённых в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

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