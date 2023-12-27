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«Голую вечеринку» звезд суд признал пропагандой ЛГБТ

«Голую вечеринку» звезд суд признал пропагандой ЛГБТ

Суд признал, что организованная блогером и актрисой Анастасией Ивлеевой «голая вечеринка» в клубе «Мутабор» с участием известных российских звезд, являлась пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.

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