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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Данкан же не бросал». Ламаркус Олдридж о том, почему не любил 3-очковые

«Я по-другому воспринимал баскетбол. Например, Кевин Гарнетт. Тим [Данкан] не бросал трехочковые. Большинство парней, за которыми я наблюдал и с которых пытался брать пример, не делали этого.

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