Пожевали и выплюнули...

Игорь Прийма Что-то мне подсказывает, закончит "беглянка" под потолком, загнанная со всех сторон....

Natalia Ivanova Когда заведут уголовное дело на эту с козлячьими глазами за то, что спёрла их фонда все деньги, а там были и бюджетные средства. Чулпашка морда козья, верни деньги.