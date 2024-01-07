Конунг Ингвар Актрису с глазами олененка травят в Латвии.Правда, у пожеванной ленивыми латвийскими челюстями Чулпаши глаза стали как у старой козы.
Пожевали и выплюнули...
Комментарии
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Игорь Прийма
Что-то мне подсказывает, закончит "беглянка" под потолком, загнанная со всех сторон....
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13 час.
Natalia Ivanova
Когда заведут уголовное дело на эту с козлячьими глазами за то, что спёрла их фонда все деньги, а там были и бюджетные средства. Чулпашка морда козья, верни деньги.
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12 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Дуй в Амстердам, чулпаша в халате. Там есть для тебя место на задворках улицы Красных фонарей. Будешь любимой креветкой пьяных матросов )))) На полгода тебя ещё хватит ))))
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5 час.
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