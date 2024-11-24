РЖД не ждут от погрузки ничего хорошего. За порожний вагон замолвите слово. ВСМ дали реальный срок. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе был прогноз РЖД о снижении погрузки по итогам года на 4%, планы запустить ВСМ Москва — Санкт-Петербург в 2028 году и публикация приказа ФАС о повышении тарифов РЖД.
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