РЖД не ждут от погрузки ничего хорошего. За порожний вагон замолвите слово. ВСМ дали реальный срок. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе был прогноз РЖД о снижении погрузки по итогам года на 4%, планы запустить ВСМ Москва — Санкт-Петербург в 2028 году и публикация приказа ФАС о повышении тарифов РЖД.