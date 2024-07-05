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Обливавшего прохожих химией жителя Монино признали невменяемым

Обливавшего прохожих химией жителя Монино признали невменяемым

«Маньяка-химика» из городского округа Щёлково отправят на лечение.Жителя городского округа Щёлково, который обливал женщин химикатами, признали невменяемым.

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