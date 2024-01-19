Экс-прокурора Новосибирской области осудили на 9 лет колонии

В Барнауле суд признал бывшего прокурора Новосибирской области и Забайкальского края Владимира Фалилеева виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.
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