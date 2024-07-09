09.07.24==Столтенберг настаивает на политической смерти Украины, как государства

НАТО навязывает России неприемлемые для нее «гарантии безопасности» незалежной На фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (в центре) и председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун (справа) с министром обороны Украины Рустемом Умеровым во время заседания Контактной группы по обороне Украины Украина сама должна решать, какие условия приемлемы для нее для начала мирных переговоров, считает генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
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