09.07.24==Столтенберг настаивает на политической смерти Украины, как государства

Владимир Алтайцев

Мира не будет. Ни одну сторону не устраивают предложения другой стороны. За всеми завываниями политиков Запада всегда вылезает одно и то же: - " Россия, сдавайся,Ю, капитулируй, чтобы мы могли тебя грабить". А на это Россия не пойдёт.