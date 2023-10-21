The Times: Запад поможет России победить ВСУ

Западные страны опосредованно помогут российскому лидеру Владимиру Путину победить на Украине. Усталость Запада и снижение его интереса к конфликту поспособствуют поражению ВСУ, сообщила британская газета The Times.
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