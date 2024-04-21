История из жизни одного отца, который в один момент понял, что значит быть настоящим папой. «Вчера в обед позвонил мелкий из дома (я частенько без обеда работаю) и страшным голосом сообщил, что «мы совершенно случайно, котом клянусь, разбили твой объектив».
Ни одна сломанная вещь не стоит слёз сына
Комментарии
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Jolie
сейчас это не работает. Раньше -может быть....нас иногда пороли..а сейчас не работает! и я категорически против такого "воспитания" ,сударь!!!!
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9 час.
Jolie
Мужчина считает,что физическая боль- это "как для собаки Павлова-лампочка"... но бить кого-либо это же жуть(
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9 час.
Jolie
Безнаказанность -это совсем другое. Здесь речь о ПОНИМАНИИ , воспитании, любви и прочих важных и реальных моментах. Видно по ребенку, видно по человеку - его воспитывали или его наказывали дабы " не процветала безнаказанность".
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2 час.
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