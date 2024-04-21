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Ни одна сломанная вещь не стоит слёз сына

Ни одна сломанная вещь не стоит слёз сына

История из жизни одного отца, который в один момент понял, что значит быть настоящим папой. «Вчера в обед позвонил мелкий из дома (я частенько без обеда работаю) и страшным голосом сообщил, что «мы совершенно случайно, котом клянусь, разбили твой объектив».

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Комментарии
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Jolie
сейчас это не работает. Раньше -может быть....нас иногда пороли..а сейчас не работает! и я категорически против такого &quot;воспитания&quot; ,сударь!!!!
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9 час.
Jolie
Мужчина считает,что физическая боль- это &quot;как для собаки Павлова-лампочка&quot;... но бить кого-либо это же жуть(
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9 час.
Jolie
Безнаказанность -это  совсем другое. Здесь речь  о  ПОНИМАНИИ , воспитании, любви и прочих  важных и реальных моментах.   Видно по ребенку, видно по человеку - его  воспитывали или его наказывали дабы &quot; не  процветала  безнаказанность&quot;.
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2 час.

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