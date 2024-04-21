Ни одна сломанная вещь не стоит слёз сына

История из жизни одного отца, который в один момент понял, что значит быть настоящим папой. «Вчера в обед позвонил мелкий из дома (я частенько без обеда работаю) и страшным голосом сообщил, что «мы совершенно случайно, котом клянусь, разбили твой объектив».