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TVcenter: возвращение в Россию актера Назарова закончилось провалом

TVcenter: возвращение в Россию актера Назарова закончилось провалом

Возвращение из Франции в Россию актера Дмитрия Назарова с треском провалилось. Концерт с его участием отменили по требованию патриотически настроенной общественности, об этом сообщил интернет-ресурс TVcenter.

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Комментарии
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Серж Южанин
Только так!
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1 д.
АЛ
Александр Лагуткин
А за каким  его в Россию пустили!?
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23 час.
Надежда Белугина
&quot; Общественность взволновалась, и мы заменили программу», -  руководство культурного учреждения. Штрафовать надо за допуск предателей к концертной деятельности таких руководителей. Тихой сапой продвигают своих, вопреки волеизъявлению народа.
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22 час.

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