Эксперт Рыжих анонсировала увеличение пенсии некоторых работников с 1 ноября

С ноября 2024 года работников некоторых сфер ждет повышение пенсии.Эксперт РАНХиГС Линда Рыжих в беседе с РИА Новости сообщила, что с начала следующего месяца пенсии повысят сотрудникам угольной промышленности и членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации при наработке определенного стажа, а также отметившим 80 лет в октябре пенсионерам.