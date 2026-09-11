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SPLETNIK

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Беременная Энн Хэтэуэй, Джулия Робертс, Адриана Лима, Мария Шарапова и Серена Уильямс посетили открытие бутика Moncler в Нью-Йорке

Беременная Энн Хэтэуэй, Джулия Робертс, Адриана Лима, Мария Шарапова и Серена Уильямс посетили открытие бутика Moncler в Нью-Йорке

На Пятой авеню в Нью-Йорке в рамках Недели моды прошло открытие бутика бренда Moncler. На мероприятии собрались звёзды Голливуда и спорта, а также другие селебрити.

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