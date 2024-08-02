Си Цзиньпин призвал сянганских предпринимателей вносить больший вклад в китайскую модернизацию

Пекин, 1 августа /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин призвал сянганских предпринимателей активно интегрироваться в общую ситуацию реформ и открытости страны и вносить больший вклад в китайскую модернизацию, в полной мере используя свои сильные стороны.