Си Цзиньпин призвал сянганских предпринимателей вносить больший вклад в китайскую модернизацию

Пекин, 1 августа /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин призвал сянганских предпринимателей активно интегрироваться в общую ситуацию реформ и открытости страны и вносить больший вклад в китайскую модернизацию, в полной мере используя свои сильные стороны.
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