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Царьград

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Осознали отставку Шойгу? Сергеева подогревает: "Дальше по логике нужно Суровикина главой Центробанка сделать"

Осознали отставку Шойгу? Сергеева подогревает: "Дальше по логике нужно Суровикина главой Центробанка сделать"

Вы уже осознали отставку Шойгу? Эксперт Мария Сергеева с некоторой доли иронии отреагировала на неожиданную кадровую перестановку в самом главном силовом блоке России: "Дальше по логике нужно Суровикина главой Центробанка сделать".

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