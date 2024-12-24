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К государственной границе России тайно приблизился беспилотник ВВС США

К государственной границе России тайно приблизился беспилотник ВВС США

Дрон-разведчик, состоящий на вооружении у Пентагона, наводит дальнобойные ракеты ATACMS по территории России.

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
А сбить нельзя?
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17 час.
СИ
Сергей Иванов
Сбить. кишка тонка.
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16 час.
АЖ
Александр Жигилий
Видимо не могут наши конструктора-изобретатели изобрести что то такое, что бы собранную информацию этим разведчиком &quot;засветить&quot; , как киноплёнку! Либо изменить электронно его координаты полета, что бы &quot;случайно&quot; залетел к нам, а мы бы &quot;помогли&quot; ему сесть, как обычному нарушителю наших границ!!! Здесь хитрость наша нужна, надо его заманить к ним на территорию!
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14 час.

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