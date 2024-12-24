К государственной границе России тайно приблизился беспилотник ВВС США

АЖ

Александр Жигилий

Видимо не могут наши конструктора-изобретатели изобрести что то такое, что бы собранную информацию этим разведчиком "засветить" , как киноплёнку! Либо изменить электронно его координаты полета, что бы "случайно" залетел к нам, а мы бы "помогли" ему сесть, как обычному нарушителю наших границ!!! Здесь хитрость наша нужна, надо его заманить к ним на территорию!