The Diplomat: Kate Confronts A 'Dangerous' Hal-Grace Duo In Season 4 Trailer — Watch

In the Season 4 trailer for The Diplomat, Kate thinks Hal and Grace are "dangerous" together, and she has a plan to stop it - watch it here.
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