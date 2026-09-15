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The Diplomat: Kate Confronts A 'Dangerous' Hal-Grace Duo In Season 4 Trailer — Watch

The Diplomat: Kate Confronts A 'Dangerous' Hal-Grace Duo In Season 4 Trailer — Watch

In the Season 4 trailer for The Diplomat, Kate thinks Hal and Grace are "dangerous" together, and she has a plan to stop it - watch it here.

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