Собянин: На линии метро в этом году выйдет состав новой серии «Москва-2024»

В рамках модернизации электробусов будет увеличена доля комплектующих российского производства Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал об основных направлениях реализации Транспортной программы.
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