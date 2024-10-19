Необычные методы лечения простуды: йодная сетка, пиво и варенье Юлия ЧинковаНе хотите сразу загружать свой организм таблетками, но чувствуете, что насморк не за горами? В таком случае, вместо стандартных методов, попробуйте прибегнуть к простым и вкусным рецептам, которые помогут вам в борьбе с начинающейся простудой.