Необычные методы лечения простуды: йодная сетка, пиво и варенье Юлия ЧинковаНе хотите сразу загружать свой организм таблетками, но чувствуете, что насморк не за горами? В таком случае, вместо стандартных методов, попробуйте прибегнуть к простым и вкусным рецептам, которые помогут вам в борьбе с начинающейся простудой.
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