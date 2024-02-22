В преддверии Дня защитника Отечества юным москвичам вручили паспорта граждан Российской Федерации

Заместитель начальника УВМ ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Александр Гунчин в торжественной обстановке вручил паспорта граждан Российской Федерации подросткам, достигшим 14-летнего возраста.
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