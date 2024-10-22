В России предложили брать сбор с покупателей зарубежных туров

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский предложил изменить механизм финансовых гарантий для туроператоров и создать государственный фонд, в который каждый покупатель зарубежных туров вносил бы специальный сбор, пишет ИНТЕРФАКС.
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