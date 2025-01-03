Новый год на ледоколе: как жительница Севастополя встречала праздник в Антарктике.Младший научный сотрудник отдела функционирования морских экосистем Института биологии южных морей Елена Чудиновских стала частью 70-й Российской антарктической экспедиции за Южным полярным кругом на борту ледокола "Академик Федоров".
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