В России решили упростить подачу деклараций по НДФЛ

Минфин вместе с Федеральной налоговой службой (ФНС) решили внести поправки в Налоговый кодекс, призванные упростить подачу деклараций по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) в случае отчуждения недвижимого имущества и транспорта.
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