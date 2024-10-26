В России решили упростить подачу деклараций по НДФЛ

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Минфин вместе с Федеральной налоговой службой (ФНС) решили внести поправки в Налоговый кодекс, призванные упростить подачу деклараций по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) в случае отчуждения недвижимого имущества и транспорта.