Житель Томской области предстанет перед судом за незаконный оборот оружия и патронов

Следователем следственной части Следственного управления УМВД России по Томской области окончено расследование уголовного дела в отношении жителя Первомайского района 1958 года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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