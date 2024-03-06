Лука Дончич в 4-й раз подряд оформил трипл-дабл с 30 очками. У «Далласа» серия из трех поражений

Лидер «Мэверикс» в понедельник набрал 39 очков, 11 передач и 10 подборов при 15 из 30 с игры. Рассел Уэстбрук – единственный игрок в истории НБА, оформивший пять подряд трипл-даблов с 30 и более очками, а Оскар Робертсон – единственный помимо словенца, сделавший четыре таких трипл-дабла кряду.