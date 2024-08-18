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Cпецоперация на минувшей неделе. Ликвидируем курский прорыв, давим на линии фронта

Cпецоперация на минувшей неделе. Ликвидируем курский прорыв, давим на линии фронта

© РИА Новости . Станислав КрасильниковСегодня 811 прочитали Вооруженные силы Украины (ВСУ) десятые сутки после прорыва на территорию Курской области ведут боевые действия с регулярными частями и подразделениями российской армии в приграничных районах.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Надо разобраться с предателями, саботажниками, коррупционерами, ворьем  и т.д. в первую очередь по всей вертикали власти. Слишком много подстав от &quot;друзей&quot; гаранта конституции, а как известно в первую очередь предают свои и близкие....
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