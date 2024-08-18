Cпецоперация на минувшей неделе. Ликвидируем курский прорыв, давим на линии фронта

АНГЕЛ АНГЕЛ

Надо разобраться с предателями, саботажниками, коррупционерами, ворьем и т.д. в первую очередь по всей вертикали власти. Слишком много подстав от "друзей" гаранта конституции, а как известно в первую очередь предают свои и близкие....