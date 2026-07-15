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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Новак заявил, что многие потребители топлива получают его прямо с НПЗ

Новак заявил, что многие потребители топлива получают его прямо с НПЗ

Вице‑премьер рассказал, как крупные и мелкие потребители получают горючее Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в интервью информационной службе "Вести" пояснил, как в регионах обеспечивают потребителей топливом.

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