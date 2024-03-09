Илон Маск решил создать собственную альтернативу YouTube

https://ruinformer.com/page/ilon-mask-reshil-sozdat-sobstven.Соцсеть X, принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску, планирует запустить на следующей неделе приложение для SmartTV, функционал которого будет схож с приложением YouTube.
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