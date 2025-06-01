Перминова удалила все фото с молодым бойфрендом — конец любви

Модель решила избавиться от всего, что ей напомнило бы о романе с манекенщиком. Елена Перминова и Тарас Романов Социальные сети38-летняя Елена Перминова неожиданно для поклонников удалила из соцсетей все совместные фото со своим молодым бойфрендом Тарасом Романовым.