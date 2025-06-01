Перминова удалила все фото с молодым бойфрендом — конец любви

Модель решила избавиться от всего, что ей напомнило бы о романе с манекенщиком. Елена Перминова и Тарас Романов Социальные сети38-летняя Елена Перминова неожиданно для поклонников удалила из соцсетей все совместные фото со своим молодым бойфрендом Тарасом Романовым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии