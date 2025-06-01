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Перминова удалила все фото с молодым бойфрендом — конец любви

Перминова удалила все фото с молодым бойфрендом — конец любви

Модель решила избавиться от всего, что ей напомнило бы о романе с манекенщиком. Елена Перминова и Тарас Романов Социальные сети38-летняя Елена Перминова неожиданно для поклонников удалила из соцсетей все совместные фото со своим молодым бойфрендом Тарасом Романовым.

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