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«Дно. Я по-настоящему потрясена», – Юлия Меньшова поражена поступком Татьяны Лазаревой, высмеивающей Россию

«Дно. Я по-настоящему потрясена», – Юлия Меньшова поражена поступком Татьяны Лазаревой, высмеивающей Россию

Недавно Татьяна Лазарева трудоустроилась на украинское телевидение. Актриса в эфире передачи «Квартал 95» отпускает разные колкости в адрес России.

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