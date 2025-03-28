"Коммерсантъ": в магазинах сети "Светофор" выявили 34 млн нарушений за два года

В сети магазинов "Светофор" за два года выявили 34 млн нарушений, что стало рекордным показателем. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — оператора системы маркировки товаров "Честный знак".
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