"Коммерсантъ": в магазинах сети "Светофор" выявили 34 млн нарушений за два года

В сети магазинов "Светофор" за два года выявили 34 млн нарушений, что стало рекордным показателем. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — оператора системы маркировки товаров "Честный знак".