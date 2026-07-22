В силовых структурах рассказали РИА Новости, что украинские оккупанты из 101-й отдельной бригады территориальной обороны Украины массово умирают от полученных ранений на позициях в районе Уланово Сумской области в условиях отсутствия ротации и медпомощи.
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