RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 674 подписчика

ВСУ под Сумами более 100 дней сидят без ротации и медпомощи на позициях

ВСУ под Сумами более 100 дней сидят без ротации и медпомощи на позициях

В силовых структурах рассказали РИА Новости, что украинские оккупанты из 101-й отдельной бригады территориальной обороны Украины массово умирают от полученных ранений на позициях в районе Уланово Сумской области в условиях отсутствия ротации и медпомощи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии