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Политолог раскрыл, почему долг Украины перед МВФ заплатят европейцы

Политолог раскрыл, почему долг Украины перед МВФ заплатят европейцы

В новые кредиты, которые выделяются Украине, заложена часть на погашение предыдущих долгов По словам политолога-международника Геворга Мирзаяна, закрывать миллиардные долги Киева перед Международным валютным фондом (МВФ) в конечном итоге придется европейским странам.

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