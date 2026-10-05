Политолог раскрыл, почему долг Украины перед МВФ заплатят европейцы

В новые кредиты, которые выделяются Украине, заложена часть на погашение предыдущих долгов По словам политолога-международника Геворга Мирзаяна, закрывать миллиардные долги Киева перед Международным валютным фондом (МВФ) в конечном итоге придется европейским странам.