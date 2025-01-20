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Алгоритм лечения бесплодия у женщин утвердили в столице

Алгоритм лечения бесплодия у женщин утвердили в столице

В рамках внедрения нового стандарта акушерско-гинекологической помощи в Москве был разработан и утверждён первый клиентский путь, направленный на оказание помощи женщинам, которые сталкиваются с трудностями в достижении беременности.

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