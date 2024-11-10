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Глава комитета НАТО Бауэр: договор Трампа с РФ по Украине подорвет интересы США

Глава комитета НАТО Бауэр: договор Трампа с РФ по Украине подорвет интересы США

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что любое мирное соглашение, которое заключит избранный президент США Дональд Трамп и которое позволит российскому лидеру Владимиру Путину заявить о победе в спецоперации на Украине, подорвет интересы Белого дома.

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