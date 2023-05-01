НАТО – несбыточная мечта Грузии и многих постсоветских стран

«Одурачить людей легче, чем убедить их в том, что они одурачены» — Марк Твен Слушая сегодня ведущие грузинские СМИ и многих представителей различных политических партий, отбросивших в сторону приличия и скатившихся до уровня неонацизма, удивляешься их однобокой и навязчивой прозападной ориентации, которая всецело направлена на дискредитацию добрососедских отношений с Россией, и безудержное желание вступления в НАТО! Безусловно, основной причиной сегодняшнего стремления Грузии вступления в НАТО является потеря в результате войны в 2008 г.