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Локальный режим ЧС введен в Ростове-на-Дону после ночной атаки беспилотников ВСУ

Локальный режим ЧС введен в Ростове-на-Дону после ночной атаки беспилотников ВСУ

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Режим чрезвычайной ситуации введен в границах улиц Ростова-на-Дону, где в результате атаки со стороны ВСУ получили повреждения жилые дома и объекты инфраструктуры.

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