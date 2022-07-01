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Сегодня исполняется 160 лет главной библиотеке страны

Сегодня исполняется 160 лет главной библиотеке страны

1 июля 1862 года император Александр II одобрил «Положение о Московском публичном музеуме и Румянцевском музеуме», которое стало первым юридическим документом, определившим управление, структуру, направления деятельности, штатное расписание музея.

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